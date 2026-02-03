Mlaznica za parket
Kärcher mlaznica za parket s mekom čekinjom za nježno čišćenje parketa i drugih osjetljivih tvrdih podova.
Mlaznica za parket s mekom čekinjom za nježno čišćenje tvrdih podova kao što su parket i laminat, kao i pluto, PVC, linoleum i pločice.
Značajke i prednosti
Odgovarajući pribor za Kärcher usisavače VC 2 i VC 3
Mlaznica za parket s mekim čekinjama
- Za blago i nježno čišćenje tvrdih podova.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|301 x 115 x 178
Područja primjene
- Osjetljive površine