Mlaznica za parket

Mlaznica za parket s mekim čekinjama Kärcher za nježno čišćenje parketa i drugih osjetljivih tvrdih podova.

Mlaznica za parket s mekanim dlakama za nježno čišćenje tvrdih podova kao što su parketi i laminat te pluto, PVC, linoleum i pločice.

Značajke i prednosti
Prikladan za usisavače i usisavače s filtrom za vodu Kärcher
Vijenac s mekom čekinjom od prirodne dlake (konjska struna)
  • Za blago i nježno čišćenje bez ogrebotina.
Fleksibilni zglob
  • Vrlo dobra okretnost i mogućnost podvlačenja ispod namještaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 301 x 175 x 54
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Osjetljive površine
