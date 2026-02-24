Mlaznica za parket
Mlaznica za parket s mekim čekinjama Kärcher za nježno čišćenje parketa i drugih osjetljivih tvrdih podova.
Mlaznica za parket s mekanim dlakama za nježno čišćenje tvrdih podova kao što su parketi i laminat te pluto, PVC, linoleum i pločice.
Značajke i prednosti
Prikladan za usisavače i usisavače s filtrom za vodu Kärcher
Vijenac s mekom čekinjom od prirodne dlake (konjska struna)
- Za blago i nježno čišćenje bez ogrebotina.
Fleksibilni zglob
- Vrlo dobra okretnost i mogućnost podvlačenja ispod namještaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|301 x 175 x 54
Područja primjene
- Osjetljive površine