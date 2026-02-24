Mlaznica za pjenu 0,3 l
Pjenasta mlaznica sa snažnom pjenom bez problema čisti sve vrste površina, kao što su lak na automobilu ili motociklu, staklene ili kamene površine, sa spremnikom od 0,3 litara.
Pjenasta mlaznica s posebno snažnom pjenom bez problema čisti sve vrste površina, kao što su lak, staklene ili kamene površine. Idealna je za automobile, zimske vrtove, vrtni namještaj, fasade, stepenice, kamp kućice, putove, zidove, zavjese, dvorišta, prilaze za automobile itd. Spremnik od 0,3 litara. Napunite pjenastu mlaznicu Kärcher sredstvom za čišćenje i spojite pištolj. Prikladna za sve Kärcher kućne visokotlačne čistače iz serije K2 - K7. Prikladno za korištenje uz Kärcher sredstvo za čisćenje Ultra Foam Cleaner.
Značajke i prednosti
Jednostavna zamjena različitih sredstava za čišćenje
- Posebno praktično za uporabu
Snažna i prianjajuća pjena
- Lako čišćenje svih površina
Transparentni spremnik za sredstvo za čišćenje
- Sadržaj spremnika je uvijek vidljiv
Podesiva razina mlaza
- Za praktično čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|265 x 265 x 90
Područja primjene
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Zimski vrtovi
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Terasa
- Fasada
- Vrtni i kameni zidovi
- (Ulazi) dvorišta, prilazi
- Kamperi
- Stepenice