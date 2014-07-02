Mlaznica za pjenu, 1200 l/h -
Kratka, praktična prskalica za pjenu sa spremnikom za sreds. za čišćenje vol. 1 l. Zbog kompaktne izvedbe idealno npr. za nanošenje pjene na os. vozila. Okretni priključak M22x1,5 , kontin. doziranje sred. za čišć. putem okretnog gumba, podesivi kut prskanja.
Kratka i praktična mlaznica za pjenu s podesivim kutom prskanja i spremnikom za sredstvo za čišćenje zapremnine 1 l. Kärcher pjenasta mlaznica je zbog svoje kompaktne izvedbe idealna za čišćenje automobila. Ostala svojstva: Rotirajući priključak (M 22 x 1,5) i podesivo doziranje sredstva za čišćenje putem upravljačkog mehanizma na samoj cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|maks. 1200
|Maks. tlak (bar)
|180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
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