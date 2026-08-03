Mlaznica za pjenu

Praktični mlaz pjene za raspršivanje deterdženata za dom i vrt za posebno temeljito čišćenje. Montira se izravno na pištolj za okidanje visokotlačnog perača.

Za iznimno čiste rezultate: mlaz pjene omogućuje dodavanje deterdženta pri korištenju mobilnog vanjskog čistača OC 3 i osigurava temeljitije, učinkovitije i nježnije čišćenje s boljom raspodjelom deterdženta. Proizvodi snažnu pjenu koja dobro prianja na površine i prodire u teško dostupna područja - idealno za temeljito čišćenje bicikala, vrtnog namještaja itd. Mlaz pjene postavlja se izravno na pištolj za okidanje. Deterdžent se jednostavno može uliti u mlaz pjene. Mlaznica je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim vanjskim čistačima.

Značajke i prednosti
Mlaznica za pjenu: Snažna pjena
Snažna pjena
Jednostavno i temeljito čišćenje raznih površina (npr. bicikala, vrtnog namještaja).
Mlaznica za pjenu: Namjestiv kut prskanja
Namjestiv kut prskanja
Omogućuje ugodan rad na okomitim i vodoravnim površinama.
Mlaznica za pjenu: Jednostavna promjena između različitih deterdženata
Jednostavna promjena između različitih deterdženata
Vrlo jednostavno čišćenje s odgovarajućim sredstvom za čišćenje Kärcher. Posebno praktično za uporabu
Transparentni spremnik za sredstvo za čišćenje
  • Razina punjenja je vidljiva u svakom trenutku.
Spremnik zapremine 0,35 litara
  • Za duže faze čišćenja bez ponovnog punjenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 165 x 61 x 105
Područja primjene
  • Bicikli
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
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