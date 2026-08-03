Za iznimno čiste rezultate: mlaz pjene omogućuje dodavanje deterdženta pri korištenju mobilnog vanjskog čistača OC 3 i osigurava temeljitije, učinkovitije i nježnije čišćenje s boljom raspodjelom deterdženta. Proizvodi snažnu pjenu koja dobro prianja na površine i prodire u teško dostupna područja - idealno za temeljito čišćenje bicikala, vrtnog namještaja itd. Mlaz pjene postavlja se izravno na pištolj za okidanje. Deterdžent se jednostavno može uliti u mlaz pjene. Mlaznica je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim vanjskim čistačima.