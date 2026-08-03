Mlaznica za pjenu
Praktični mlaz pjene za raspršivanje deterdženata za dom i vrt za posebno temeljito čišćenje. Montira se izravno na pištolj za okidanje visokotlačnog perača.
Za iznimno čiste rezultate: mlaz pjene omogućuje dodavanje deterdženta pri korištenju mobilnog vanjskog čistača OC 3 i osigurava temeljitije, učinkovitije i nježnije čišćenje s boljom raspodjelom deterdženta. Proizvodi snažnu pjenu koja dobro prianja na površine i prodire u teško dostupna područja - idealno za temeljito čišćenje bicikala, vrtnog namještaja itd. Mlaz pjene postavlja se izravno na pištolj za okidanje. Deterdžent se jednostavno može uliti u mlaz pjene. Mlaznica je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim vanjskim čistačima.
Značajke i prednosti
Snažna pjenaJednostavno i temeljito čišćenje raznih površina (npr. bicikala, vrtnog namještaja).
Namjestiv kut prskanjaOmogućuje ugodan rad na okomitim i vodoravnim površinama.
Jednostavna promjena između različitih deterdženataVrlo jednostavno čišćenje s odgovarajućim sredstvom za čišćenje Kärcher. Posebno praktično za uporabu
Transparentni spremnik za sredstvo za čišćenje
- Razina punjenja je vidljiva u svakom trenutku.
Spremnik zapremine 0,35 litara
- Za duže faze čišćenja bez ponovnog punjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|165 x 61 x 105
Područja primjene
- Bicikli
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj