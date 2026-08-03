Mlaznica za pjenu Advanced 2 dizajnirana je posebno za naše visokotlačne čistače bez servo kontrole, koji imaju protok od 700 do 800 l/h. Njeno robusno glavno tijelo izrađeno od visokokvalitetnog Ecobrassa također omogućuje upotrebu agresivnih sredstava za čišćenje, koja se mogu dozirati precizno u 3 faze. Integrirani zatvarač učinkovito sprječava nenamjerno podešavanje jedinice za doziranje sredstva za čišćenje, dok se kut raspršivanja može fleksibilno podesiti. Osim toga, mlaznica ima ergonomski i posebno stabilan spremnik sredstva za čišćenje s velikim otvorom za punjenje i dodatnom opcijom hvatanja na vratu.