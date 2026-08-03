Mlaznica za pjenu Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Razvijeno za Kärcher visokotlačne čistače bez servo kontrole: mlaznica za pjenu Advanced 2 impresionira glavnim tijelom od Ecobrassa za upotrebu s agresivnim sredstvima za čišćenje.

Mlaznica za pjenu Advanced 2 dizajnirana je posebno za naše visokotlačne čistače bez servo kontrole, koji imaju protok od 700 do 800 l/h. Njeno robusno glavno tijelo izrađeno od visokokvalitetnog Ecobrassa također omogućuje upotrebu agresivnih sredstava za čišćenje, koja se mogu dozirati precizno u 3 faze. Integrirani zatvarač učinkovito sprječava nenamjerno podešavanje jedinice za doziranje sredstva za čišćenje, dok se kut raspršivanja može fleksibilno podesiti. Osim toga, mlaznica ima ergonomski i posebno stabilan spremnik sredstva za čišćenje s velikim otvorom za punjenje i dodatnom opcijom hvatanja na vratu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 700 - 800
Veličina mlaznice ( ) 45
Maks. tlak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Sadržaj spremnika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
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