Mlaznica za pjenu Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Razvijeno za Kärcher visokotlačne čistače bez servo kontrole: mlaznica za pjenu Advanced 2 impresionira glavnim tijelom od Ecobrassa za upotrebu s agresivnim sredstvima za čišćenje.
Mlaznica za pjenu Advanced 2 dizajnirana je posebno za naše visokotlačne čistače bez servo kontrole, koji imaju protok od 700 do 800 l/h. Njeno robusno glavno tijelo izrađeno od visokokvalitetnog Ecobrassa također omogućuje upotrebu agresivnih sredstava za čišćenje, koja se mogu dozirati precizno u 3 faze. Integrirani zatvarač učinkovito sprječava nenamjerno podešavanje jedinice za doziranje sredstva za čišćenje, dok se kut raspršivanja može fleksibilno podesiti. Osim toga, mlaznica ima ergonomski i posebno stabilan spremnik sredstva za čišćenje s velikim otvorom za punjenje i dodatnom opcijom hvatanja na vratu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|700 - 800
|Veličina mlaznice ( )
|45
|Maks. tlak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Sadržaj spremnika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
Kompatibilni uređaji
Pribor
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