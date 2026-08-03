Mlaznica za pjenu Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Posebno dizajnirana za uporabu s agresivnim sredstvima za čišćenje: visokokvalitetna mlaznica za pjenu Advanced 3 s podešavanjem kuta raspršivanja i Ecobrass materijalom za Kärcher visokotlačne čistače.

Jednostavno rukovanje, vrlo dobra kvaliteta pjene i zahvaljujući glavnom kućištu od Ecobrassa vrlo otporna na agresivna sredstva za čišćenje: naše robusna i vrlo kvalitetna mlaznica za pjenu Advanced 3 za Kärcher visokotlačne čistače sa funkcijom servo kontrole i protokom 900 do 2500 l/h. Mlaznica ima ergonomski i posebno stabilan spremnik sredstva za čišćenje s velikim otvorom za punjenje i dodatnom opcijom hvatanja na vratu. Zahvaljujući preciznoj, trostupanjskoj opciji doziranja putem integriranog zatvarača, nenamjerno podešavanje jedinice za doziranje sredstva za čišćenje je praktički isključeno. Ovisno o primjeni, kut raspršivanja može se fleksibilno podesiti.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 900 - 2500
Veličina mlaznice ( ) 38
Maks. tlak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Sadržaj spremnika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
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