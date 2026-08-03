Mlaznica za pjenu Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Posebno dizajnirana za uporabu s agresivnim sredstvima za čišćenje: visokokvalitetna mlaznica za pjenu Advanced 3 s podešavanjem kuta raspršivanja i Ecobrass materijalom za Kärcher visokotlačne čistače.
Jednostavno rukovanje, vrlo dobra kvaliteta pjene i zahvaljujući glavnom kućištu od Ecobrassa vrlo otporna na agresivna sredstva za čišćenje: naše robusna i vrlo kvalitetna mlaznica za pjenu Advanced 3 za Kärcher visokotlačne čistače sa funkcijom servo kontrole i protokom 900 do 2500 l/h. Mlaznica ima ergonomski i posebno stabilan spremnik sredstva za čišćenje s velikim otvorom za punjenje i dodatnom opcijom hvatanja na vratu. Zahvaljujući preciznoj, trostupanjskoj opciji doziranja putem integriranog zatvarača, nenamjerno podešavanje jedinice za doziranje sredstva za čišćenje je praktički isključeno. Ovisno o primjeni, kut raspršivanja može se fleksibilno podesiti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|900 - 2500
|Veličina mlaznice ( )
|38
|Maks. tlak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Sadržaj spremnika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
Videos
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11--4 Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 9/20-4 M Classic
Pribor
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.