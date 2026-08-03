Kratka i praktična mlaznica za pjenu s podesivim kutom prskanja i spremnikom za sredstvo za čišćenje zapremnine 1 l. Kärcher pjenasta mlaznica je zbog svoje kompaktne izvedbe idealna za čišćenje automobila. Ostala svojstva: Rotirajući priključak (M 22 x 1,5) i podesivo doziranje sredstva za čišćenje putem upravljačkog mehanizma na samoj cijevi.