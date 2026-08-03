Mlaznica za pjenu Advanced
Kratka, praktična mlaznica za pjenu s 1 litrom sredstva za čišćenje izravno na mlaznici. Zbog kompaktne izvedbe odlična za npr. pranje vozila pjenom. Okretni priključak M22x1,5, kontinuirano doziranje sredstva za čišćenje putem okretnog gumba izravno na mlaznici, mogućnost namještanja kuta mlaza.
Kratka i praktična mlaznica za pjenu s podesivim kutom prskanja i spremnikom za sredstvo za čišćenje zapremnine 1 l. Kärcher pjenasta mlaznica je zbog svoje kompaktne izvedbe idealna za čišćenje automobila. Ostala svojstva: Rotirajući priključak (M 22 x 1,5) i podesivo doziranje sredstva za čišćenje putem upravljačkog mehanizma na samoj cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina mlaznice ( )
|25
|Maks. tlak (bar)
|300
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
Kompatibilni uređaji
Pribor
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