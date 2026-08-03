Mlaznica za pjenu Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Kvalitetna, jednostavna robusna: mlaznica za pjenu s posudom Basic 3 za visokotlačne čistače s učinkom ispiranja 900-2500 l/h. Potrošnju sredstva za čišćenje smanjuje na pola uz najbolju kvalitetu pjene.
Razvijena za Kärcher visokotlačne čistače sa Servo-Control funkcijom kao i snagom izbacivanja vode od 900 do 2500 litara na sat, naša nova mlaznica za pjenu s posudom Basic 3 osvaja svojim iznimnim svojstvima. Tako primjerice, uz istovremenu uporabu našeg VehiclePro sredstva za čišćenje u pjeni RM 838, osigurava uštedu sredstva za čišćenje od oko 50 posto te ima impresivnu kvalitetu pjene. Robusno osnovno tijelo od mesinga i drugi kvalitetni materijali jamče dug životni vijek. A pametno doziranje u 3 stupnja pomoću integriranog zaslona učinkovito sprječava slučajno pomicanje. Također i spremnik sredstva za čišćenje ima svoje specifičnosti: stabilni, ergonomski oblik pruža dodatnu mogućnost držanja na grlu, široki otvor osigurava jednostavno punjenje a navoj s više koraka brzu zamjenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|900 - 2500
|Veličina mlaznice ( )
|38
|Maks. tlak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Sadržaj spremnika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
Videos
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11--4 Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 9/20-4 M Classic
Pribor
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