Mlaznica za pjenu Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

Kvalitetna, jednostavna robusna: mlaznica za pjenu s posudom Basic 3 za visokotlačne čistače s učinkom ispiranja 900-2500 l/h. Potrošnju sredstva za čišćenje smanjuje na pola uz najbolju kvalitetu pjene.

Razvijena za Kärcher visokotlačne čistače sa Servo-Control funkcijom kao i snagom izbacivanja vode od 900 do 2500 litara na sat, naša nova mlaznica za pjenu s posudom Basic 3 osvaja svojim iznimnim svojstvima. Tako primjerice, uz istovremenu uporabu našeg VehiclePro sredstva za čišćenje u pjeni RM 838, osigurava uštedu sredstva za čišćenje od oko 50 posto te ima impresivnu kvalitetu pjene. Robusno osnovno tijelo od mesinga i drugi kvalitetni materijali jamče dug životni vijek. A pametno doziranje u 3 stupnja pomoću integriranog zaslona učinkovito sprječava slučajno pomicanje. Također i spremnik sredstva za čišćenje ima svoje specifičnosti: stabilni, ergonomski oblik pruža dodatnu mogućnost držanja na grlu, široki otvor osigurava jednostavno punjenje a navoj s više koraka brzu zamjenu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 900 - 2500
Veličina mlaznice ( ) 38
Maks. tlak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Sadržaj spremnika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
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