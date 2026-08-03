Opremljena robusnim tijelom od dugotrajnog ekološkog mesinga, inovativna mlaznica za pjenu DUO Advanced 1 također je prikladna za visokotlačno čišćenje agresivnim deterdžentima. Prikladna za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h, mlaznica omogućuje korisniku da se izravno prebaci na visokotlačni mlaz. Štoviše, mlaznica ima dvolitrenu, ergonomsku i čvrstu posudu za deterdžent s dodatnim držačem na vratu i velikim otvorom za punjenje. Štoviše, kut prskanja DUO Advanced 1 mlaznice za pjenu može se fleksibilno podesiti, a precizno doziranje deterdženta ostvaruje se u tri stupnja, točno prema potrebi. Integrirani zatvarač učinkovito sprječava nenamjerno podešavanje doziranja deterdženta.