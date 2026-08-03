Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
DUO Advanced 1 mlaznica za pjenu od s dvolitrenim spremnikom deterdženta i izravnim prelaskom na visokotlačno čišćenje. Prikladno za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h.
Opremljena robusnim tijelom od dugotrajnog ekološkog mesinga, inovativna mlaznica za pjenu DUO Advanced 1 također je prikladna za visokotlačno čišćenje agresivnim deterdžentima. Prikladna za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h, mlaznica omogućuje korisniku da se izravno prebaci na visokotlačni mlaz. Štoviše, mlaznica ima dvolitrenu, ergonomsku i čvrstu posudu za deterdžent s dodatnim držačem na vratu i velikim otvorom za punjenje. Štoviše, kut prskanja DUO Advanced 1 mlaznice za pjenu može se fleksibilno podesiti, a precizno doziranje deterdženta ostvaruje se u tri stupnja, točno prema potrebi. Integrirani zatvarač učinkovito sprječava nenamjerno podešavanje doziranja deterdženta.
Značajke i prednosti
Mogućnost izravnog prebacivanja između čišćenja kemikalijamavisokotlačnog čišćenjaŠtedi vrijeme jer nema potrebe za promjenom mlaznice ili pribora.
Ergonomski, dvolitreni spremnik za deterdžentOmogućuje obavljanje dugih zadataka čišćenja bez napora.
Doziranje deterdženta s integriranim zatvaračemOlakšava precizno doziranje deterdženta u tri stupnja. Za optimalnu kvalitetu pjene. Sprječava potencijalno predoziranje deterdženta.
Osnovno tijelo s izdržljivim premazom od nikla
- Vrlo robusna i dugovječna izvedba.
- Olakšava upotrebu agresivnih deterdženata gdje je to potrebno.
Fleksibilne postavke za kut prskanja
- Vrlo precizna mlaznica za pjenu.
- Omogućuje siguran rad na većim udaljenostima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 600
|Veličina mlaznice (mm)
|38
|Maks. tlak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Sadržaj spremnika (l)
|2
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,5
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Graditeljstvo (čišćenje građevinskih strojeva, skela, oplata, opreme)
Pribor
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