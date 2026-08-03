Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

DUO Advanced 1 mlaznica za pjenu od s dvolitrenim spremnikom deterdženta i izravnim prelaskom na visokotlačno čišćenje. Prikladno za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h.

Opremljena robusnim tijelom od dugotrajnog ekološkog mesinga, inovativna mlaznica za pjenu DUO Advanced 1 također je prikladna za visokotlačno čišćenje agresivnim deterdžentima. Prikladna za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h, mlaznica omogućuje korisniku da se izravno prebaci na visokotlačni mlaz. Štoviše, mlaznica ima dvolitrenu, ergonomsku i čvrstu posudu za deterdžent s dodatnim držačem na vratu i velikim otvorom za punjenje. Štoviše, kut prskanja DUO Advanced 1 mlaznice za pjenu može se fleksibilno podesiti, a precizno doziranje deterdženta ostvaruje se u tri stupnja, točno prema potrebi. Integrirani zatvarač učinkovito sprječava nenamjerno podešavanje doziranja deterdženta.

Značajke i prednosti
Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Mogućnost izravnog prebacivanja između čišćenja kemikalijamavisokotlačnog čišćenja
Mogućnost izravnog prebacivanja između čišćenja kemikalijamavisokotlačnog čišćenja
Štedi vrijeme jer nema potrebe za promjenom mlaznice ili pribora.
Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Ergonomski, dvolitreni spremnik za deterdžent
Ergonomski, dvolitreni spremnik za deterdžent
Omogućuje obavljanje dugih zadataka čišćenja bez napora.
Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Doziranje deterdženta s integriranim zatvaračem
Doziranje deterdženta s integriranim zatvaračem
Olakšava precizno doziranje deterdženta u tri stupnja. Za optimalnu kvalitetu pjene. Sprječava potencijalno predoziranje deterdženta.
Osnovno tijelo s izdržljivim premazom od nikla
  • Vrlo robusna i dugovječna izvedba.
  • Olakšava upotrebu agresivnih deterdženata gdje je to potrebno.
Fleksibilne postavke za kut prskanja
  • Vrlo precizna mlaznica za pjenu.
  • Omogućuje siguran rad na većim udaljenostima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 400 - 600
Veličina mlaznice (mm) 38
Maks. tlak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Sadržaj spremnika (l) 2
Temperatura (°C) maks. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,5
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Područja primjene
  • Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
  • Graditeljstvo (čišćenje građevinskih strojeva, skela, oplata, opreme)
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