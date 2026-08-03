S DUO Advanced mlaznicom za pjenu Kärcher nudi savršeno rješenje za čišćenje s visokotlačnim čistačima koji imaju protok od 700 do 800 l/h, ali nemaju Servo Control. Mlaznica omogućuje korisniku da se izravno prebaci na rad pod visokim tlakom. Zahvaljujući robusnom tijelu od visokokvalitetnog eko mesinga, također je idealno prikladna za korištenje agresivnih deterdženata koji se mogu transportirati zahvaljujući čvrstom dvolitrenom spremniku s velikim otvorom za punjenje i dodatnim rukohvatom ugrađenim u vrat. Kut prskanja DUO Advanced 2 mlaznice može se fleksibilno podesiti prema potrebi, a integrirani zatvarač učinkovit je u sprječavanju nenamjernih prilagodbi preciznog, trostupanjskog doziranja deterdženta.