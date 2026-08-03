Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Za visokotlačne čistače bez Servo Controla: DUO Advanced 2 mlaznica za pjenu je impresivna sa svojom mogućnošću izravnog prebacivanja na visokotlačno čišćenje i dvolitrenim spremnikom za deterdžent.
S DUO Advanced mlaznicom za pjenu Kärcher nudi savršeno rješenje za čišćenje s visokotlačnim čistačima koji imaju protok od 700 do 800 l/h, ali nemaju Servo Control. Mlaznica omogućuje korisniku da se izravno prebaci na rad pod visokim tlakom. Zahvaljujući robusnom tijelu od visokokvalitetnog eko mesinga, također je idealno prikladna za korištenje agresivnih deterdženata koji se mogu transportirati zahvaljujući čvrstom dvolitrenom spremniku s velikim otvorom za punjenje i dodatnim rukohvatom ugrađenim u vrat. Kut prskanja DUO Advanced 2 mlaznice može se fleksibilno podesiti prema potrebi, a integrirani zatvarač učinkovit je u sprječavanju nenamjernih prilagodbi preciznog, trostupanjskog doziranja deterdženta.
Značajke i prednosti
Mogućnost izravnog prebacivanja između čišćenja kemikalijamavisokotlačnog čišćenjaŠtedi vrijeme jer nema potrebe za promjenom mlaznice ili pribora.
Ergonomski, dvolitreni spremnik za deterdžentOmogućuje obavljanje dugih zadataka čišćenja bez napora.
Doziranje deterdženta s integriranim zatvaračemOlakšava precizno doziranje deterdženta u tri stupnja. Za optimalnu kvalitetu pjene. Sprječava potencijalno predoziranje deterdženta.
Osnovno tijelo s izdržljivim premazom od nikla
- Vrlo robusna i dugovječna izvedba.
- Olakšava upotrebu agresivnih deterdženata gdje je to potrebno.
Fleksibilne postavke za kut prskanja
- Vrlo precizna mlaznica za pjenu.
- Omogućuje siguran rad na većim udaljenostima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|700 - 800
|Veličina mlaznice (mm)
|45
|Maks. tlak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Sadržaj spremnika (l)
|2
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,5
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Graditeljstvo (čišćenje građevinskih strojeva, skela, oplata, opreme)
Pribor
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.