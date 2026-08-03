Zahvaljujući svom osnovnom tijelu izrađenom od robusnog ekološkog mesinga, visokokvalitetna DUO Advanced 3 mlaznica s fleksibilno podesivim kutom prskanja također je posebno prikladna za upotrebu s agresivnim deterdžentima. Dizajnirana za zadatke čišćenja pomoću Kärcher visokotlačnih čistača s funkcijama Servo Control i protokom od 900 do 2500 l/h, mlaznica omogućuje korisniku da se izravno prebaci na visokotlačni mlaz. Osim toga, DUO Advanced 3 ima čvrst, ergonomski dvolitreni spremnik za deterdžent s dodatnim držačem na vratu i velikim otvorom za punjenje. Nenamjerne prilagodbe doziranja deterdženta praktički su isključene zahvaljujući preciznoj opciji doziranja u tri stupnja preko integriranog zatvarača.