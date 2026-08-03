Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
DUO Advanced 3 mlaznica za pjenu dizajnirana je za korištenje s agresivnim deterdžentima. S izravnim prelaskom na visokotlačno čišćenje, podešavanjem kuta prskanja i spremnikom od dvije litre.
Zahvaljujući svom osnovnom tijelu izrađenom od robusnog ekološkog mesinga, visokokvalitetna DUO Advanced 3 mlaznica s fleksibilno podesivim kutom prskanja također je posebno prikladna za upotrebu s agresivnim deterdžentima. Dizajnirana za zadatke čišćenja pomoću Kärcher visokotlačnih čistača s funkcijama Servo Control i protokom od 900 do 2500 l/h, mlaznica omogućuje korisniku da se izravno prebaci na visokotlačni mlaz. Osim toga, DUO Advanced 3 ima čvrst, ergonomski dvolitreni spremnik za deterdžent s dodatnim držačem na vratu i velikim otvorom za punjenje. Nenamjerne prilagodbe doziranja deterdženta praktički su isključene zahvaljujući preciznoj opciji doziranja u tri stupnja preko integriranog zatvarača.
Značajke i prednosti
Mogućnost izravnog prebacivanja između čišćenja kemikalijamavisokotlačnog čišćenjaŠtedi vrijeme jer nema potrebe za promjenom mlaznice ili pribora.
Ergonomski, dvolitreni spremnik za deterdžentOmogućuje obavljanje dugih zadataka čišćenja bez napora.
Doziranje deterdženta s integriranim zatvaračemOlakšava precizno doziranje deterdženta u tri stupnja. Za optimalnu kvalitetu pjene. Sprječava potencijalno predoziranje deterdženta.
Osnovno tijelo s izdržljivim premazom od nikla
- Vrlo robusna i dugovječna izvedba.
- Olakšava upotrebu agresivnih deterdženata gdje je to potrebno.
Fleksibilne postavke za kut prskanja
- Vrlo precizna mlaznica za pjenu.
- Omogućuje siguran rad na većim udaljenostima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|900 - 2500
|Veličina mlaznice (mm)
|38
|Maks. tlak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Sadržaj spremnika (l)
|2
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,5
Videos
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11--4 Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 9/20-4 M Classic
Područja primjene
- Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Graditeljstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
Pribor
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