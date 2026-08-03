Inovativna mlaznica za pod obećava još bolje rezultate čišćenja. To omogućuju optimirano iskorištenje pare i veća površina čišćenja. Mlaznica za pod je prikladna za sve dostupne krpe za pod. Lamele i prianjajuće izbočine na površini za čišćenje fiksiraju krpu za čišćenja na maksimalnoj dužini i širini. Tako će biti odstranjeno znatno više nečistoće - za još učinkovitije i temeljitije čišćenje podova obloženih pločicama, prirodnim kamenom, linoleumom i PVC-om.