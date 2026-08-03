Mlaznica za pod
Optimirano iskorištenje pare i veća površina čišćenja – inovativna mlaznica za pod obećava još bolje rezultate čišćenja. Prikladna za sve dostupne krpe za pod.
Inovativna mlaznica za pod obećava još bolje rezultate čišćenja. To omogućuju optimirano iskorištenje pare i veća površina čišćenja. Mlaznica za pod je prikladna za sve dostupne krpe za pod. Lamele i prianjajuće izbočine na površini za čišćenje fiksiraju krpu za čišćenja na maksimalnoj dužini i širini. Tako će biti odstranjeno znatno više nečistoće - za još učinkovitije i temeljitije čišćenje podova obloženih pločicama, prirodnim kamenom, linoleumom i PVC-om.
Značajke i prednosti
Inovativni mehanizam za pričvršćenje za fiksiranje krpe
- Jednostavno pričvršćenje krpe za čišćenje na podnu mlaznicu.
Inovativne lamele na površini podne mlaznice za čišćenje
- Učinkovitije korištenje pare, nema istjecanja pare.
- Veće površine čišćenja za još učinkovitije čišćenje i bolji rezultat čišćenja.
- Krpa za čišćenje fiksira se na maksimalnu površinu mlaznice. Tako će više nečistoće biti otopljeno i uklonjeno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|315 x 60 x 200
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Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice