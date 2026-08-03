Mlaznica za pod

Optimirano iskorištenje pare i veća površina čišćenja – inovativna mlaznica za pod obećava još bolje rezultate čišćenja. Prikladna za sve dostupne krpe za pod.

Inovativna mlaznica za pod obećava još bolje rezultate čišćenja. To omogućuju optimirano iskorištenje pare i veća površina čišćenja. Mlaznica za pod je prikladna za sve dostupne krpe za pod. Lamele i prianjajuće izbočine na površini za čišćenje fiksiraju krpu za čišćenja na maksimalnoj dužini i širini. Tako će biti odstranjeno znatno više nečistoće - za još učinkovitije i temeljitije čišćenje podova obloženih pločicama, prirodnim kamenom, linoleumom i PVC-om.

Značajke i prednosti
Inovativni mehanizam za pričvršćenje za fiksiranje krpe
  • Jednostavno pričvršćenje krpe za čišćenje na podnu mlaznicu.
Inovativne lamele na površini podne mlaznice za čišćenje
  • Učinkovitije korištenje pare, nema istjecanja pare.
  • Veće površine čišćenja za još učinkovitije čišćenje i bolji rezultat čišćenja.
  • Krpa za čišćenje fiksira se na maksimalnu površinu mlaznice. Tako će više nečistoće biti otopljeno i uklonjeno.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 315 x 60 x 200
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
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