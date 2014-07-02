Mlaznica za pranje tapeciranih površina

Ručno upravljana mlaznica za pranje za uređaje s prskanjem sredstva za čišćenje. Idealna za dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja i sjedala u automobilima.

Ručno upravljana mlaznica za pranje za uređaje s prskanjem sredstva za čišćenje. Idealna za dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja kao što su naslonjači, sofa, kauč, kao i za čišćenje automobilskih sjedala. Radna širina iznosi 110 mm. Prikladna za sve uređaje SE 3001, SE 4001 i SE 4002.

Značajke i prednosti
Funkcija pranja i usisavanja
  • Za dubinsku čistoću
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 153 x 113 x 75
Područja primjene
  • Tapecirane površine
