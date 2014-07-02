Mlaznica za pranje tapeciranih površina
Ručno upravljana mlaznica za pranje za uređaje s prskanjem sredstva za čišćenje. Idealna za dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja kao što su naslonjači, sofa, kauč, kao i za čišćenje automobilskih sjedala. Radna širina iznosi 110 mm. Prikladna za sve uređaje SE 3001, SE 4001 i SE 4002.
Značajke i prednosti
Funkcija pranja i usisavanja
- Za dubinsku čistoću
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|153 x 113 x 75
Područja primjene
- Tapecirane površine