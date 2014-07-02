Ručno upravljana mlaznica za pranje za uređaje s prskanjem sredstva za čišćenje. Idealna za dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja kao što su naslonjači, sofa, kauč, kao i za čišćenje automobilskih sjedala. Radna širina iznosi 110 mm. Prikladna za sve uređaje SE 3001, SE 4001 i SE 4002.