Mlaznica za tapete
Odvajač tapeta za jednostavno odstranjivanje tapeta i ostataka ljepila uz snažnu pomoć pare.
Odvajač tapeta za jednostavno odstranjivanje tapeta i ostataka ljepila uz snažnu pomoć pare. Ovime se parni čistač pretvara u odvajač tapeta pa radovi renoviranja postaju prava dječja igra.
Značajke i prednosti
Nastavak s otvorom za ispuštanje pare i strugalom
- Brzo odstranjivanje tapeta i ljepila za tapete, pri tome čuva kožu
Ispuštanje pare na velikoj površini
- Brzo odvajanje tapeta čak i na velikim zidnim površinama
Nema istjecanja pare
- Para brzo prodire u tapetu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|320 x 220 x 100
Kompatibilni uređaji
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 Premium
Područja primjene
- Tapete
- Tvrdokorne nečistoće