Mlaznica za tekstil za SC
Mlaznica za njegu tekstila za osvježavanje i ravnanje odjeće i tekstila, kao i za učinkovito odstranjivanje neugodnih mirisa. S integriranim odstranjivačem vlakanaca.
Mlaznica za njegu tekstila za osvježavanje i ravnanje odjeće i tekstila, kao i za učinkovito odstranjivanje neugodnih mirisa. Obješenu odjeću i tekstile moguće je komforno tretirati uz pomoć praktične mlaznice za njegu tekstila, i to na vrlo malo prostora. Integrirani odstranjivač vlakanaca u trenu će ukloniti nakupljena vlakanca.
Značajke i prednosti
Odstranjivač vlakanaca
- Jednostavno odstranjivanje vlakana i vlasi s tekstila
Ravnomjerno ispuštanje pare na mlaznici
- Moguće optimalno glačanje tekstila
- Moguće optimalno osvježavanje tekstila
Uski oblik
- Lako glačanje rukava
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|340 x 43 x 39
Kompatibilni uređaji
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium (white)
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2 Premium (yellow)*EU
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 Premium
Područja primjene
- Osvježavanje odjeće i tekstila
- Odjeća pogodna za glačanje
- Unutrašnjosti
- Suha prljavština