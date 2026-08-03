Mlaznica za njegu tekstila za osvježavanje i ravnanje odjeće i tekstila, kao i za učinkovito odstranjivanje neugodnih mirisa. Obješenu odjeću i tekstile moguće je komforno tretirati uz pomoć praktične mlaznice za njegu tekstila, i to na vrlo malo prostora. Integrirani odstranjivač vlakanaca u trenu će ukloniti nakupljena vlakanca.