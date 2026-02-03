Mlaznica za tvrde podove

Kärcher mlaznica za tvrde podove za baterijske usisavače bez vrećice VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax nježno čiste čak i osjetljive tvrde podove.

Zahvaljujući posebno mekom valjku, mlaznica za tvrde podove pažljivo čisti osjetljive tvrde podove kao što su parket, laminat, pluto, PVC, linoleum i pločice, s trajnim učinkom. Razvijena je posebno za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax i nježno i glatko klizi po podu. Još jedna prednost je fleksibilan zglob mlaznice za tvrde podove, što omogućuje iznimnu upravljivost i vrlo dobar pristup ispod namještaja. Ostale praktične značajke: LED diode na podnoj mlaznici čine prljavštinu vidljivijom i tako osiguravaju još temeljitije čišćenje.

Značajke i prednosti
Mekani valjak za nježno čišćenje
  • Zaštita osjetljivih podova.
LED diode za bolju vidljivost prašine
  • Nevidljiva prašina može se učinkovito ukloniti.
Fleksibilni zglob
  • Vrlo dobra okretnost i mogućnost podvlačenja ispod namještaja.
Meka zaštita od udara
  • Profil sa strane podne mlaznice štiti osjetljiva područja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 265 x 113 x 255
Područja primjene
  • Brušeni parket
  • Podovi od pluta
