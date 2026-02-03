Zahvaljujući posebno mekom valjku, mlaznica za tvrde podove pažljivo čisti osjetljive tvrde podove kao što su parket, laminat, pluto, PVC, linoleum i pločice, s trajnim učinkom. Razvijena je posebno za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax i nježno i glatko klizi po podu. Još jedna prednost je fleksibilan zglob mlaznice za tvrde podove, što omogućuje iznimnu upravljivost i vrlo dobar pristup ispod namještaja. Ostale praktične značajke: LED diode na podnoj mlaznici čine prljavštinu vidljivijom i tako osiguravaju još temeljitije čišćenje.