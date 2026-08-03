Mokro/suha podna mlaznica, aluminij, DN 35
Za mokre i suhe usisavače iz Kärchera: aluminijska mlaznica za pod (DN 35) širine 370 mm, uključujući četke i brisače koji se lako mijenjaju.
Aluminijska mlaznica za mokro/suho čišćenje u nominalnoj veličini DN 35 širine 370 milimetara s bočnim valjcima. Brisači i četke mogu se brzo i jednostavno zamijeniti pomoću kopče. Mlaznica je idealna za uklanjanje sitne prašine, krupne prljavštine ili tekućina s mokrim i suhim usisavačima iz Kärchera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Količina (Komad(a))
|1
|Širina (mm)
|370
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 200 x 85