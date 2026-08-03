Aluminijska mlaznica za mokro/suho čišćenje u nominalnoj veličini DN 35 širine 370 milimetara s bočnim valjcima. Brisači i četke mogu se brzo i jednostavno zamijeniti pomoću kopče. Mlaznica je idealna za uklanjanje sitne prašine, krupne prljavštine ili tekućina s mokrim i suhim usisavačima iz Kärchera.