Mokro/suha podna mlaznica, napredna plastika, DN 35

Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje širine 360 mm, s umetcima koji se jednostavno mijenjaju. Uključujući četku i gumenu traku.

S Adv mlaznicom za mokro/suho čišćenje u DN 35 izrađenom od robusne plastike, tekućine, krupna prljavština i sitna prašina mogu se lako ukloniti. Mlaznica za pod je široka 360 milimetara, uključuje bočne valjke i pogodna je za mokre i suhe usisavače iz Kärchera. Četke i brisači mogu se brzo i jednostavno zamijeniti pomoću kopče.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Količina (Komad(a)) 1
Širina (mm) 360
Boja antracit
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 360 x 220 x 90
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