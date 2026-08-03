Mokro/suha podna mlaznica, napredna plastika, DN 35
Podna mlaznica za mokro/suho usisavanje širine 360 mm, s umetcima koji se jednostavno mijenjaju. Uključujući četku i gumenu traku.
S Adv mlaznicom za mokro/suho čišćenje u DN 35 izrađenom od robusne plastike, tekućine, krupna prljavština i sitna prašina mogu se lako ukloniti. Mlaznica za pod je široka 360 milimetara, uključuje bočne valjke i pogodna je za mokre i suhe usisavače iz Kärchera. Četke i brisači mogu se brzo i jednostavno zamijeniti pomoću kopče.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Količina (Komad(a))
|1
|Širina (mm)
|360
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|360 x 220 x 90
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