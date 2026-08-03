S Adv mlaznicom za mokro/suho čišćenje u DN 35 izrađenom od robusne plastike, tekućine, krupna prljavština i sitna prašina mogu se lako ukloniti. Mlaznica za pod je široka 360 milimetara, uključuje bočne valjke i pogodna je za mokre i suhe usisavače iz Kärchera. Četke i brisači mogu se brzo i jednostavno zamijeniti pomoću kopče.