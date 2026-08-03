Mokro/suha podna mlaznica, standardna plastika, DN 40

Za mokro i suho usisavanje sitne prašine, krupne prljavštine ili tekućina: plastična mlaznica za pod s valjcima, širine 360 mm i nominalne veličine DN 40. Uključuje četke i brisače.

Za uklanjanje sitne prašine, krupne prljavštine ili tekućina s mokrim i suhim usisavačima iz Kärchera: mlaznica za mokro/suho čišćenje u DN 40 izrađena od robusne plastike, širine 360 milimetara, s četkama, brisačima i bočnim valjcima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Količina (Komad(a)) 1
Širina (mm) 360
Boja siva
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 370 x 190 x 75
Videos
Kompatibilni uređaji
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH