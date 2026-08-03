Mokro/suha podna mlaznica, standardna plastika, DN 40
Za mokro i suho usisavanje sitne prašine, krupne prljavštine ili tekućina: plastična mlaznica za pod s valjcima, širine 360 mm i nominalne veličine DN 40. Uključuje četke i brisače.
Za uklanjanje sitne prašine, krupne prljavštine ili tekućina s mokrim i suhim usisavačima iz Kärchera: mlaznica za mokro/suho čišćenje u DN 40 izrađena od robusne plastike, širine 360 milimetara, s četkama, brisačima i bočnim valjcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Količina (Komad(a))
|1
|Širina (mm)
|360
|Boja
|siva
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|370 x 190 x 75
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Kompatibilni uređaji
- NT 50/2 Me Classic Edition
- NT 70/2 Me Classic Edition
- NT 90/2 Me Classic Edition
- Pekarski pribor, elektroprovodljiv
- Usisno crijevo s adapterom DN_40, NT, DN 40, duljina 16 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo s koljenom i PFC modulom, NT, DN 40, duljina 4 m, električno vodljivo, spojnica 1.0, bajunet 1.0
- Usisno crijevo s koljenom, NT, DN 40, duljina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 10 m, elektroprovodljivo, konus, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 10 m, elektroprovodljivo, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 10 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 16 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 2,5 m, elektroprovodljivo, spojnica 2.0, bajonet 2.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 4 m, elektroprovodljivo, spojnica 1.0, bajunet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 4 m, elektroprovodljivo, spojnica 2.0, bajunet 2.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 4 m, konus, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 4 m, spojnica 2.0, bajonet 2.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 10 m, otporno na ulje,bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 2,5 m, spojnica 2,0, bajonet 2,0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, obujmica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, obujmica 2.0, bajonet 2.0