Multi Power mlaznica MP 145 za K 3-K 6
Multi Power mlaznica s 5 vrsta mlaza: mlaz sredstva za čišć., visokotl. ravni mlaz, rotir. mlaznica, točkasti mlaz i široki ravni mlaz sa smanjenim tlakom. Odgovar. mlaz odabire se okretanjem.
Multi Power mlaznica nudi 5 vrsta mlaza u jednoj jedinoj mlaznoj cijevi: mlaz sredstva za čišćenje, visokotlačni ravni mlaz, rotirajuća mlaznica, točkasti mlaz i široki ravni mlaz sa smanjenim tlakom. Odgovarajući se mlaz sasvim jednostavno odabire komfornim okretanjem. Stoga više nije potrebno zahtjevno mijenjanje mlazne cijevi. Multi-Power-Jet prikladan je za Consumer visokotlačne čistače klase K 3 - K 5, no ne za linije Smart Control, Power Control i Full Control.
Značajke i prednosti
5 vrsta mlaza
- 5 u 1 zbog 5 različitih vrsta mlaza u jednoj jedinoj mlaznoj cijevi
- Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Dobro leži u ruci
- Bolje rukovanje
Kontinuirano namještanje
- Prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|447 x 57 x 57
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtni i kameni zidovi
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Ograde