Multi Power mlaznica nudi 5 vrsta mlaza u jednoj jedinoj mlaznoj cijevi: mlaz sredstva za čišćenje, visokotlačni ravni mlaz, rotirajuća mlaznica, točkasti mlaz i široki ravni mlaz sa smanjenim tlakom. Odgovarajući se mlaz sasvim jednostavno odabire komfornim okretanjem. Stoga više nije potrebno zahtjevno mijenjanje mlazne cijevi. Multi-Power-Jet prikladan je za Consumer visokotlačne čistače klase K 3 - K 5, no ne za linije Smart Control, Power Control i Full Control.