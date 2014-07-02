Multi Power mlaznica MP 145 za K 3-K 6

Multi Power mlaznica s 5 vrsta mlaza: mlaz sredstva za čišć., visokotl. ravni mlaz, rotir. mlaznica, točkasti mlaz i široki ravni mlaz sa smanjenim tlakom. Odgovar. mlaz odabire se okretanjem.

Multi Power mlaznica nudi 5 vrsta mlaza u jednoj jedinoj mlaznoj cijevi: mlaz sredstva za čišćenje, visokotlačni ravni mlaz, rotirajuća mlaznica, točkasti mlaz i široki ravni mlaz sa smanjenim tlakom. Odgovarajući se mlaz sasvim jednostavno odabire komfornim okretanjem. Stoga više nije potrebno zahtjevno mijenjanje mlazne cijevi. Multi-Power-Jet prikladan je za Consumer visokotlačne čistače klase K 3 - K 5, no ne za linije Smart Control, Power Control i Full Control.

Značajke i prednosti
5 vrsta mlaza
  • 5 u 1 zbog 5 različitih vrsta mlaza u jednoj jedinoj mlaznoj cijevi
  • Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Dobro leži u ruci
  • Bolje rukovanje
Kontinuirano namještanje
  • Prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 447 x 57 x 57
Videos
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Ograde
