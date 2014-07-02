Multi Power mlaznica MP 180 za K 7
Multi Power mlaznica s 5 vrsta mlaza: mlaz sredstva za čišć., visokotl. ravni mlaz, rotir. mlaznica, točkasti mlaz i široki ravni mlaz sa smanjenim tlakom. Odgovar. mlaz odabire se okretanjem.
Multi Power mlaznica nudi 5 vrsta mlaza u jednoj jedinoj mlaznoj cijevi: mlaz sredstva za čišćenje, visokotlačni ravni mlaz, rotirajuća mlaznica, točkasti mlaz i široki ravni mlaz sa smanjenim tlakom. Odgovarajući se mlaz sasvim jednostavno odabire komfornim okretanjem. Stoga više nije potrebno zahtjevno mijenjanje mlazne cijevi. Multi Power mlaznica prikladna je za tlačne čistače klase K 7, no ne za linije Smart Control, Power Control i Full Control.
Značajke i prednosti
5 vrsta mlaza
- 5 u 1 zbog 5 različitih vrsta mlaza u jednoj jedinoj mlaznoj cijevi
- Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Dobro leži u ruci
- Bolje rukovanje
Kontinuirano namještanje
- Prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|447 x 57 x 57
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Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtni i kameni zidovi
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Ograde
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