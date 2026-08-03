Multifunctional nozzle low-pressure
Višenamjenska mlaznica 4-u-1 za mobilne visokotlačne perače OC 3 i OC 4 s točkastim, ravnim, raspršenim i mlazom za različite primjene. Podešavanje jednostavnim okretanjem glave mlaznice.
Višestruki mlaz nudi četiri vrste prskanja u jednoj mlaznici: točkasti mlaz, ravni mlaz, magličasti mlaz i mlaz mlaza. Višenamjenska mlaznica stoga je idealno prilagođena širokom spektru primjena, čak i bez potrebe za mijenjanjem nastavka. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste odabrali pravi mlaz. Bajonet adapter omogućuje brzo i jednostavno mijenjanje pribora. Multi Jet je kompatibilan sa svim OC 3 i OC 4 modelima.
Značajke i prednosti
4-u-1 multi-mlaznicaKombinira četiri različita tipa mlaza u jednoj mlaznici Simboli na glavi mlaznice označavaju odgovarajući tip mlaza
Ušteda vremenaNema potrebe za vremenski zahtjevnim promjenama mlaznice. Jednostavno okrenite glavu mlaznice za odabir pravog mlaza
Čišćenje i zalijevanje u jednom korakuNije potrebno prebacivanje na vrtno crijevo i pištolj za prskanje.
Ravni mlaz
- Univerzalni mlaz za čišćenje širokog spektra objekata i površina
Točkasti mlaz
- Izuzetno snažan mlaz za uklanjanje tvrdokornih prljavština i čišćenje teško dostupnih područja
Lagani mlaz (maglica)
- Nježni mlaz za delikatnije poslove (npr. pranje pasa ili zalijevanje biljaka)
Mlaz za zalijevanje
- navodnjavajte biljke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|119 x 59 x 59
Područja primjene
- Bicikli
- Šator / oprema za kampiranje
- Kućni ljubimci / psi
- Cipele / cipele za pješačenje
- Sportska oprema (daska za surfanje, kajak, daska za veslanje stojeće)
- Dječja kolica / buggy
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
- Žardinjere