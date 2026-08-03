Višestruki mlaz nudi četiri vrste prskanja u jednoj mlaznici: točkasti mlaz, ravni mlaz, magličasti mlaz i mlaz mlaza. Višenamjenska mlaznica stoga je idealno prilagođena širokom spektru primjena, čak i bez potrebe za mijenjanjem nastavka. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste odabrali pravi mlaz. Bajonet adapter omogućuje brzo i jednostavno mijenjanje pribora. Multi Jet je kompatibilan sa svim OC 3 i OC 4 modelima.