Multifunctional nozzle low-pressure

Višenamjenska mlaznica 4-u-1 za mobilne visokotlačne perače OC 3 i OC 4 s točkastim, ravnim, raspršenim i mlazom za različite primjene. Podešavanje jednostavnim okretanjem glave mlaznice.

Višestruki mlaz nudi četiri vrste prskanja u jednoj mlaznici: točkasti mlaz, ravni mlaz, magličasti mlaz i mlaz mlaza. Višenamjenska mlaznica stoga je idealno prilagođena širokom spektru primjena, čak i bez potrebe za mijenjanjem nastavka. Jednostavno okrenite glavu mlaznice kako biste odabrali pravi mlaz. Bajonet adapter omogućuje brzo i jednostavno mijenjanje pribora. Multi Jet je kompatibilan sa svim OC 3 i OC 4 modelima.

Značajke i prednosti
Multifunctional nozzle low-pressure: 4-u-1 multi-mlaznica
4-u-1 multi-mlaznica
Kombinira četiri različita tipa mlaza u jednoj mlaznici Simboli na glavi mlaznice označavaju odgovarajući tip mlaza
Multifunctional nozzle low-pressure: Ušteda vremena
Ušteda vremena
Nema potrebe za vremenski zahtjevnim promjenama mlaznice. Jednostavno okrenite glavu mlaznice za odabir pravog mlaza
Multifunctional nozzle low-pressure: Čišćenje i zalijevanje u jednom koraku
Čišćenje i zalijevanje u jednom koraku
Nije potrebno prebacivanje na vrtno crijevo i pištolj za prskanje.
Ravni mlaz
  • Univerzalni mlaz za čišćenje širokog spektra objekata i površina
Točkasti mlaz
  • Izuzetno snažan mlaz za uklanjanje tvrdokornih prljavština i čišćenje teško dostupnih područja
Lagani mlaz (maglica)
  • Nježni mlaz za delikatnije poslove (npr. pranje pasa ili zalijevanje biljaka)
Mlaz za zalijevanje
  • navodnjavajte biljke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 119 x 59 x 59
Područja primjene
  • Bicikli
  • Šator / oprema za kampiranje
  • Kućni ljubimci / psi
  • Cipele / cipele za pješačenje
  • Sportska oprema (daska za surfanje, kajak, daska za veslanje stojeće)
  • Dječja kolica / buggy
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
  • Žardinjere
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Created with AI (artificial intelligence)

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