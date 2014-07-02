Nadogradni set, daljinsko upravljanje kovanicama za HDS srednju i super klasu
Naprava za provjeru kovanica, s mogućnošću naknadnog opremanja, za uređaje HDS srednje/super klase za samoposlužni rad. Za montažu na uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,5
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.