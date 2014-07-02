Nadogradni set, daljinsko upravljanje za HDS srednju i super klasu
Daljinski upravljač za uređaje HDS srednje/super klase s funkcijama uklj./isklj., vruća/hladna voda i uklj./isklj. sredstva za čišćenje. Za montažu na zid.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7
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