Nadogradni set kotača za HDS 1000 Be/De
Praktično manevriranje zahvaljujući gumama sa zračnicama.
Praktičan komplet s pneumatskim gumama za jednostavnije manevriranje visokotlačnim čistačima HDS 1000 BE i HDS 1000 DE.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,9
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