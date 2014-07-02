Nadogradni set nadziranja plamena za HDS srednju i super klasu
Osjetnik svjetla nadzire plamen plamenika. Kod gašenja plamena prekida se dovod goriva.
Veća zaštita zahvaljujući ABS HDS M/S protupožarnom sustavu: Optički senzor detektira plamen. Dovod goriva automatski se prekida kada se plamen ugasi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
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