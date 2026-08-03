Navlaka za stol za glačanje
Navlaka za stol za glačanje od pamuka i spužve za veću propusnost zraka i bolje prodiranje pare u rublje. Idealna navlaka za prvoklasne rezultate glačanja.
Navlaka za stol za glačanje od kombinacije pamuka i spužve. Navlaka se odlikuje većom propusnošću zraka, a time i boljim prodiranjem pare u rublje koje se glača. Idealna navlaka za prvoklasne rezultate glačanja - odgovara za stol za glačanje AB 1000.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetni materijal
- Glačanje rublja bez nabora
- Optimalno propuštanje pare i zraka
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1200 x 380 x 5