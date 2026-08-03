Navlaka za stol za glačanje

Navlaka za stol za glačanje od pamuka i spužve za veću propusnost zraka i bolje prodiranje pare u rublje. Idealna navlaka za prvoklasne rezultate glačanja.

Navlaka za stol za glačanje od kombinacije pamuka i spužve. Navlaka se odlikuje većom propusnošću zraka, a time i boljim prodiranjem pare u rublje koje se glača. Idealna navlaka za prvoklasne rezultate glačanja - odgovara za stol za glačanje AB 1000.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetni materijal
  • Glačanje rublja bez nabora
  • Optimalno propuštanje pare i zraka
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1200 x 380 x 5
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Created with AI (artificial intelligence)

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