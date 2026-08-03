Navlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu

Komplet s 2 navlake za ručnu mlaznicu. Navlake se sastoje od visokokvalitetnih mikrovlakana – za najbolje otapanje nečistoće i upijanje.

Uz pomoć dviju navlaka od visokokvalitetnih mikrovlakana, koje se nalaze u kompletu, sada je moguće još bolje odstranjivanje nečistoće i masnoće pomoću ručne mlaznice. Idealno za posebno jaka i tvrdokorna onečišćenja u kupaonici i kuhinji. Čak i jaka onečišćenja na ploči za kuhanje mogu se ukloniti bez puno muke. Zahvaljujući integriranoj gumenoj traci, pričvršćenje na ručnu mlaznicu, kao i skidanje, vrlo su jednostavni. Osim toga, gumena traka osigurava idealno držanje navlake na ručnoj mlaznici za vrijeme čišćenja.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Navlaka s gumenom vrpcom
  • Za jednostavno navlačenje i skidanje navlake.
  • Nema pomicanja navlake kod čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 195 x 95 x 30
Videos
Područja primjene
  • Umivaonici
  • Tuš kabina/kada
  • Radne površine u kuhinji
  • Kuhališta
  • Nape
  • Hladnjak (iznutra / izvana)
  • Unutarnje stjenke ormara, ladice
  • Nehrđajući čelik
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH