Navlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu
Komplet s 2 navlake za ručnu mlaznicu. Navlake se sastoje od visokokvalitetnih mikrovlakana – za najbolje otapanje nečistoće i upijanje.
Uz pomoć dviju navlaka od visokokvalitetnih mikrovlakana, koje se nalaze u kompletu, sada je moguće još bolje odstranjivanje nečistoće i masnoće pomoću ručne mlaznice. Idealno za posebno jaka i tvrdokorna onečišćenja u kupaonici i kuhinji. Čak i jaka onečišćenja na ploči za kuhanje mogu se ukloniti bez puno muke. Zahvaljujući integriranoj gumenoj traci, pričvršćenje na ručnu mlaznicu, kao i skidanje, vrlo su jednostavni. Osim toga, gumena traka osigurava idealno držanje navlake na ručnoj mlaznici za vrijeme čišćenja.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Navlaka s gumenom vrpcom
- Za jednostavno navlačenje i skidanje navlake.
- Nema pomicanja navlake kod čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|195 x 95 x 30
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Kompatibilni uređaji
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
Područja primjene
- Umivaonici
- Tuš kabina/kada
- Radne površine u kuhinji
- Kuhališta
- Nape
- Hladnjak (iznutra / izvana)
- Unutarnje stjenke ormara, ladice
- Nehrđajući čelik