Uz pomoć dviju navlaka od visokokvalitetnih mikrovlakana, koje se nalaze u kompletu, sada je moguće još bolje odstranjivanje nečistoće i masnoće pomoću ručne mlaznice. Idealno za posebno jaka i tvrdokorna onečišćenja u kupaonici i kuhinji. Čak i jaka onečišćenja na ploči za kuhanje mogu se ukloniti bez puno muke. Zahvaljujući integriranoj gumenoj traci, pričvršćenje na ručnu mlaznicu, kao i skidanje, vrlo su jednostavni. Osim toga, gumena traka osigurava idealno držanje navlake na ručnoj mlaznici za vrijeme čišćenja.