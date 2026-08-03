Savršen travnjak zahtjeva savršeno košenje. A to je moguće samo uz ispravne oštrice. Oštrica za kosilicu LMO 18-33 sa širinom reza od 33 centimetra postiže željenu visinu reza i na najzahtjevnijim mjestima u vrtu. Oštrica od visokokvalitetnog čelika je optimalnog oblika tako da nema neurednih vlati trave ili nepravilnosti. Kosilica s baterijskim pogonom osigurava pouzdane i savršene rezultate rezanja. Ukoliko je potrebno zamijeniti oštricu, dovoljno je nekoliko pokreta rukom na samo jednom vijku i već možete nastaviti s radom: na livadi i na travnjaku kako biste mogli osjetiti jedinstveni miris svježe pokošene trave.