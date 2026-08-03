Nož LMO 18-33 Battery

Potrebno je samo nekoliko pokreta rukom kako bi se ugradila oštrica od visokokvalitetnog čelika u kosilicu LMO 18-33 Battery. Sa širinom reza od 33 cm postižu se izvanredni rezultati.

Savršen travnjak zahtjeva savršeno košenje. A to je moguće samo uz ispravne oštrice. Oštrica za kosilicu LMO 18-33 sa širinom reza od 33 centimetra postiže željenu visinu reza i na najzahtjevnijim mjestima u vrtu. Oštrica od visokokvalitetnog čelika je optimalnog oblika tako da nema neurednih vlati trave ili nepravilnosti. Kosilica s baterijskim pogonom osigurava pouzdane i savršene rezultate rezanja. Ukoliko je potrebno zamijeniti oštricu, dovoljno je nekoliko pokreta rukom na samo jednom vijku i već možete nastaviti s radom: na livadi i na travnjaku kako biste mogli osjetiti jedinstveni miris svježe pokošene trave.

Značajke i prednosti
Posebno oštra čelična oštrica
  • Korištenje visokokvalitetnog čelika osigurava uredne rezultate rezanja bez nakupljenih vlati trave.
Jednostavna zamjena oštrice
  • Samo nekoliko pokreta rukom na jednom vijku i oštrica je zamijenjena.
Učinkovit oblik
  • Zahvaljujući pametnom obliku oštrice, pokošena trava bez ostataka dospijeva u spremnik.
Savršeno usklađen pribor
  • Oštrica je idealna za baterijsku kosilicu LMO 18-33 Battery.
Specifikacije

Tehnički podaci

širina košenja (cm) 33
Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 330 x 55 x 11
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Travnjak
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