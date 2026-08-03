Veoma oštre čelične oštrice za baterijsku kosilicu LMO 18-36 Battery za sobom ne ostavljaju neuredne vlati. Sa širinom reza od 36 centimetara, precizno kose travu bez ikakvih nepravilnosti, i na najzahtjevnijim mjestima. Zahvaljujući izvrsnim čeličnim oštricama uz veoma malo truda možete prerezati svaku vlat i postići odlične rezultate rezanja. Ukoliko je potrebno zamijeniti oštricu, dovoljno je nekoliko pokreta rukom na jednom vijku i već možete nastaviti s radom u zelenilu. Posebni oblik oštrice pri tome osigurava da pokošena trava bez ostataka ulazi u spremnik. Tako košenje trave postaje prava zabava!