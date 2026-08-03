Nož LMO 18-36 Battery
Oštrica kosilice sa širinom reza od 36 cm je prikladna za korištenje s baterijskom kosilicom LMO 18-36 Battery te na taj način osigurava izvanredne rezultate rezanja.
Veoma oštre čelične oštrice za baterijsku kosilicu LMO 18-36 Battery za sobom ne ostavljaju neuredne vlati. Sa širinom reza od 36 centimetara, precizno kose travu bez ikakvih nepravilnosti, i na najzahtjevnijim mjestima. Zahvaljujući izvrsnim čeličnim oštricama uz veoma malo truda možete prerezati svaku vlat i postići odlične rezultate rezanja. Ukoliko je potrebno zamijeniti oštricu, dovoljno je nekoliko pokreta rukom na jednom vijku i već možete nastaviti s radom u zelenilu. Posebni oblik oštrice pri tome osigurava da pokošena trava bez ostataka ulazi u spremnik. Tako košenje trave postaje prava zabava!
Značajke i prednosti
Posebno oštra čelična oštrica
- Korištenje visokokvalitetnog čelika osigurava uredne rezultate rezanja bez nakupljenih vlati trave.
Jednostavna zamjena oštrice
- Samo nekoliko pokreta rukom na jednom vijku i oštrica je zamijenjena.
Učinkovit oblik
- Zahvaljujući pametnom obliku oštrice, pokošena trava bez ostataka dospijeva u spremnik.
Savršeno usklađen pribor
- Oštrica je idealna za baterijsku kosilicu LMO 18-36 Battery.
Specifikacije
Tehnički podaci
|širina košenja (cm)
|36
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|360 x 61 x 11
Područja primjene
- Travnjak