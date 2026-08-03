Iznimno oštre čelične oštrice baterijske kosilice 36-46 Battery stvaraju široke pruge precizno pokošene trave: 46 centimetara širine s podesivom visinom reza i bez neurednih vlati trave ispod. Oštrice kosilice nisu samo oštre, nego su i posebno oblikovane kako bi pokošena trava bez drugih materijala završila u spremniku za otpad tako da nije potrebno naknadno sortiranje. Oštrice kosilice jednostavno se zamjenjuju s nekoliko pokreta ruke na jednom vijku.