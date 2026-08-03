Nož LMO 36-46 Battery
Sa širinom reza od 46 cm oštrica za kosilicu LMO 36-46 Battery za sobom ostavlja savršeno podrezane vlati, bez ikakvih ostataka ili nepravilnosti.
Iznimno oštre čelične oštrice baterijske kosilice 36-46 Battery stvaraju široke pruge precizno pokošene trave: 46 centimetara širine s podesivom visinom reza i bez neurednih vlati trave ispod. Oštrice kosilice nisu samo oštre, nego su i posebno oblikovane kako bi pokošena trava bez drugih materijala završila u spremniku za otpad tako da nije potrebno naknadno sortiranje. Oštrice kosilice jednostavno se zamjenjuju s nekoliko pokreta ruke na jednom vijku.
Značajke i prednosti
Posebno oštra čelična oštrica
- Korištenje visokokvalitetnog čelika osigurava uredne rezultate rezanja.
Jednostavna zamjena oštrice
- Samo nekoliko pokreta rukom na jednom vijku i oštrica je zamijenjena.
Učinkovit oblik
- Zahvaljujući pametnom obliku oštrice, pokošena trava bez ostataka dospijeva u spremnik.
Savršeno usklađen pribor
- Oštrica je idealna za baterijsku kosilicu LMO 36-46 Battery.
Specifikacije
Tehnički podaci
|širina košenja (cm)
|46
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|460 x 53 x 15
Područja primjene
- Travnjak