Nož LMO 36-46 Battery

Sa širinom reza od 46 cm oštrica za kosilicu LMO 36-46 Battery za sobom ostavlja savršeno podrezane vlati, bez ikakvih ostataka ili nepravilnosti.

Iznimno oštre čelične oštrice baterijske kosilice 36-46 Battery stvaraju široke pruge precizno pokošene trave: 46 centimetara širine s podesivom visinom reza i bez neurednih vlati trave ispod. Oštrice kosilice nisu samo oštre, nego su i posebno oblikovane kako bi pokošena trava bez drugih materijala završila u spremniku za otpad tako da nije potrebno naknadno sortiranje. Oštrice kosilice jednostavno se zamjenjuju s nekoliko pokreta ruke na jednom vijku.

Značajke i prednosti
Posebno oštra čelična oštrica
  • Korištenje visokokvalitetnog čelika osigurava uredne rezultate rezanja.
Jednostavna zamjena oštrice
  • Samo nekoliko pokreta rukom na jednom vijku i oštrica je zamijenjena.
Učinkovit oblik
  • Zahvaljujući pametnom obliku oštrice, pokošena trava bez ostataka dospijeva u spremnik.
Savršeno usklađen pribor
  • Oštrica je idealna za baterijsku kosilicu LMO 36-46 Battery.
Specifikacije

Tehnički podaci

širina košenja (cm) 46
Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 460 x 53 x 15
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Travnjak
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Created with AI (artificial intelligence)

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