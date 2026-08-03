Pod grmljem ima mahovine, raste korov i uspijeva divlje raslinje. Sada je vrijeme da se ondje stvori red. Zahtjevni radovi poput ovih mogu se odlično obaviti visokokvalitetnim trimerima s dvostrukom oštricom u dvostrukom paketu koji su prikladni za uporabu s Kärcher Battery Power baterijskim trimerima za travu od 18 V i 36 V. Na taj se način može ukloniti divlje raslinje, mahovina i korov čak i na mjestima u vrtu koja su teško dostupna kosilici.