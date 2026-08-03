Nož trimera u dvostrukom paketu LTR Battery
U vrtu buja divlje raslinje na teško dostupnim mjestima? Ne nakon uporabe noža trimera s dvostrukom oštricom, prilagođen svim trimerima za travu Kärcher Battery Power od 18 V i 36 V.
Pod grmljem ima mahovine, raste korov i uspijeva divlje raslinje. Sada je vrijeme da se ondje stvori red. Zahtjevni radovi poput ovih mogu se odlično obaviti visokokvalitetnim trimerima s dvostrukom oštricom u dvostrukom paketu koji su prikladni za uporabu s Kärcher Battery Power baterijskim trimerima za travu od 18 V i 36 V. Na taj se način može ukloniti divlje raslinje, mahovina i korov čak i na mjestima u vrtu koja su teško dostupna kosilici.
Značajke i prednosti
Masovna uporaba
- Samo se tvrdokornije divlje raslinje reže robusnim noževima trimera.
Nož trimera s dvostrukom oštricom
- Učinkovit rezultat rezanja zahvaljujući nožu trimera s dvostrukom oštricom.
- Njegove oštre oštrice jasno režu konture i precizno režu rubove.
Zamjena noža trimera bez alata
- Promjena novog noža trimera u nekoliko poteza.
Praktičan 2-struki paket
- U opsegu isporuke su 2 noža trimera s dvostrukom oštricom od robusne plastike.
Savršeno usklađen pribor
- Idealan za uporabu u svim akumulatorskim trimerima za travu Kärcher od 18 V i 36 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj oštrica
|2
|širina košenja (cm)
|23
|Boja
|siva
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|115 x 75 x 36
Područja primjene
- Travnjak
- Rubovi travnjaka