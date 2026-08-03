Nož trimera u dvostrukom paketu LTR Battery

U vrtu buja divlje raslinje na teško dostupnim mjestima? Ne nakon uporabe noža trimera s dvostrukom oštricom, prilagođen svim trimerima za travu Kärcher Battery Power od 18 V i 36 V.

Pod grmljem ima mahovine, raste korov i uspijeva divlje raslinje. Sada je vrijeme da se ondje stvori red. Zahtjevni radovi poput ovih mogu se odlično obaviti visokokvalitetnim trimerima s dvostrukom oštricom u dvostrukom paketu koji su prikladni za uporabu s Kärcher Battery Power baterijskim trimerima za travu od 18 V i 36 V. Na taj se način može ukloniti divlje raslinje, mahovina i korov čak i na mjestima u vrtu koja su teško dostupna kosilici.

Značajke i prednosti
Masovna uporaba
  • Samo se tvrdokornije divlje raslinje reže robusnim noževima trimera.
Nož trimera s dvostrukom oštricom
  • Učinkovit rezultat rezanja zahvaljujući nožu trimera s dvostrukom oštricom.
  • Njegove oštre oštrice jasno režu konture i precizno režu rubove.
Zamjena noža trimera bez alata
  • Promjena novog noža trimera u nekoliko poteza.
Praktičan 2-struki paket
  • U opsegu isporuke su 2 noža trimera s dvostrukom oštricom od robusne plastike.
Savršeno usklađen pribor
  • Idealan za uporabu u svim akumulatorskim trimerima za travu Kärcher od 18 V i 36 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj oštrica 2
širina košenja (cm) 23
Boja siva
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 115 x 75 x 36
Područja primjene
  • Travnjak
  • Rubovi travnjaka
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