Odstranjivač prljavštine, 045
Glodalo za nečistoću - rotirajući točkasti mlaz - deseterostruki učinak čišćenja. Maksimalna trajnost zahvaljujući keramičkoj mlaznici/prstenu ležaja, maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Visokotlačni čistač s rotirajućim točkastim mlazom omogućuje deseterostruko bolje rezultate čišćenja. Keramička mlaznica i klizni ležaj za dugi životni vijek. Maks. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Veličina mlaznice ( )
|45
|Priključni navoj
|M 18
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.