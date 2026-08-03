Na maks. Radni tlak od 180 bara/18 MPa i temperatura vode od 60°C, nova mlaznica za prljavštinu (veličina mlaznice 050) oslobađa svoju punu snagu. Zahvaljujući mlazu s rotirajućim točkama, postiže 10 puta veću snagu čišćenja. Također postiže do 50 posto bolje čišćenje i učinak površine od svog prethodnika. Unutarnji gubici energije su minimizirani, a kvaliteta raspršivanja značajno poboljšana. S keramičkom mlaznicom i prstenom ležaja za iznimno dugo vrijeme rada.