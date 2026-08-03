Odstranjivač prljavštine, 090
Odstranjivač prljavštine - rotirajući točkasti mlaz- 10x snaga čišćenja. Keramička mlaznica i prsten ležaja za dugi vijek trajanja. Maks. 300 bara/30 MPa, 85 °C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Veličina mlaznice ( )
|90
|Priključni navoj
|M 18
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
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