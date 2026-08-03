Odstranjivač prljavštine, malo, 028
Puna snaga protiv tvrdokorne prljavštine: nova učinkovita mlaznica za prljavštinu s veličinom mlaznice 028 postiže do 50% veću učinkovitost čišćenja i površine od svog prethodnika.
Na maks. Radni tlak od 180 bara/18 MPa i temperatura vode od 60°C, nova mlaznica za prljavštinu (veličina mlaznice 028) oslobađa svoju punu snagu. Zahvaljujući mlazu s rotirajućim točkama, postiže 10 puta veću snagu čišćenja. Također postiže do 50 posto veće performanse čišćenja i površine od svog prethodnika. Unutarnji gubici energije su minimizirani, a kvaliteta raspršivanja značajno poboljšana. Dolazi s keramičkom mlaznicom i prstenom ležaja za iznimno dugo vrijeme rada.
Značajke i prednosti
Do 50 % veći učinak čišćenja i površinski učinak nego kod prethodnog modela
- Ogromna ušteda vremena.
Minimalni gubici snage i poboljšana kvaliteta mlaza
- Zbog većeg učinka čišćenja odstranjuje čak i tvrdokornu nečistoću.
Rotirajući točkasti mlaz rotirajuće mlaznice kombinira sve prednosti točkastog i plosnatog mlaza
- Velika snaga čišćenja uz istovremeno veliki površinski učinak.
Keramička mlaznica i keramički prsten ležaja
- Maksimalna trajnost.
Velika snaga čišćenja
- Brzo odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|maks. 180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Veličina mlaznice ( )
|28
|Veličina
|malo
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|antracit
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|90 x 57 x 57