Odstranjivač prljavštine, malo, 028

Puna snaga protiv tvrdokorne prljavštine: nova učinkovita mlaznica za prljavštinu s veličinom mlaznice 028 postiže do 50% veću učinkovitost čišćenja i površine od svog prethodnika.

Na maks. Radni tlak od 180 bara/18 MPa i temperatura vode od 60°C, nova mlaznica za prljavštinu (veličina mlaznice 028) oslobađa svoju punu snagu. Zahvaljujući mlazu s rotirajućim točkama, postiže 10 puta veću snagu čišćenja. Također postiže do 50 posto veće performanse čišćenja i površine od svog prethodnika. Unutarnji gubici energije su minimizirani, a kvaliteta raspršivanja značajno poboljšana. Dolazi s keramičkom mlaznicom i prstenom ležaja za iznimno dugo vrijeme rada.

Značajke i prednosti
Do 50 % veći učinak čišćenja i površinski učinak nego kod prethodnog modela
  • Ogromna ušteda vremena.
Minimalni gubici snage i poboljšana kvaliteta mlaza
  • Zbog većeg učinka čišćenja odstranjuje čak i tvrdokornu nečistoću.
Rotirajući točkasti mlaz rotirajuće mlaznice kombinira sve prednosti točkastog i plosnatog mlaza
  • Velika snaga čišćenja uz istovremeno veliki površinski učinak.
Keramička mlaznica i keramički prsten ležaja
  • Maksimalna trajnost.
Velika snaga čišćenja
  • Brzo odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 180
Tlak (bar) maks. 180
Temperatura (°C) maks. 60
Veličina mlaznice ( ) 28
Veličina malo
Priključni navoj EASY!Lock
Boja antracit
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 90 x 57 x 57
Kompatibilni uređaji
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