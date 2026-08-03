Novo Performance glodalo za nečistoću (veličina mlaznice 030) nudi iznimnu snagu čišćenja. Interni gubici snage svedeni su na minimum, dok je kvaliteta mlaza znatno poboljšana – za učinak čišćenja koji je i do 50 posto veći u odnosu na prethodni model. A zahvaljujući rotirajućem točkastom mlazu postiže deseterostruki učinak čišćenja u usporedbi s uobičajenim visokotlačnim mlaznicama. S keramičkom mlaznicom i keramičkim prstenom ležaja za maksimalnu izdržljivost. Za primjene s maks. 180 bar/18 MPa i temperaturu vode 60 °C.