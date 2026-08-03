Odstranjivač prljavštine, malo, 035
Novo Performance glodalo za nečistoću (veličina mlaznice 035) s rotirajućim točkastim mlazom čini impresivnu razliku: do 50% veći učinak čišćenja i površinski učinak u odnosu na prethodni model.
Kod novog Performance glodala nečistoće (veličina mlaznice 035) interni gubici snage svedeni su na minimum, dok je kvaliteta mlaza znatno povećana. Uređaj ima rotirajući točkasti mlaz, kojim se postiže 10-struka snaga čišćenja. U usporedbi sa svojim prethodnikom, omogućuje do 50% veći učinak čišćenja i površinski učinak. Uz to keramičke mlaznice i keramički prsten ležaja jamče iznimnu dugotrajnost. Glodalo za nečistoću omogućuje radni tlak od maks. 180 bar/18 MPa te je prikladno za temperature vode do 60 °C.
Značajke i prednosti
Do 50 % veći učinak čišćenja i površinski učinak nego kod prethodnog modela
- Ogromna ušteda vremena.
Minimalni gubici snage i poboljšana kvaliteta mlaza
- Zbog većeg učinka čišćenja odstranjuje čak i tvrdokornu nečistoću.
Rotirajući točkasti mlaz rotirajuće mlaznice kombinira sve prednosti točkastog i plosnatog mlaza
- Velika snaga čišćenja uz istovremeno veliki površinski učinak.
Keramička mlaznica i keramički prsten ležaja
- Maksimalna trajnost.
Velika snaga čišćenja
- Brzo odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|maks. 180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Veličina mlaznice ( )
|35
|Veličina
|malo
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|155 x 60 x 60