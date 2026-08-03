Kod novog Performance glodala nečistoće (veličina mlaznice 035) interni gubici snage svedeni su na minimum, dok je kvaliteta mlaza znatno povećana. Uređaj ima rotirajući točkasti mlaz, kojim se postiže 10-struka snaga čišćenja. U usporedbi sa svojim prethodnikom, omogućuje do 50% veći učinak čišćenja i površinski učinak. Uz to keramičke mlaznice i keramički prsten ležaja jamče iznimnu dugotrajnost. Glodalo za nečistoću omogućuje radni tlak od maks. 180 bar/18 MPa te je prikladno za temperature vode do 60 °C.