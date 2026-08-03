Odstranjivač prljavštine, malo, 040
S rotirajućim točkastim mlazom za bolje čišćenje: novo Performance glodalo za nečistoću s veličinom mlaznice 040 postiže i do 50% veći učinak čišćenja i površinski učinak nego njegov prethodnik.
Novo Performance glodalo za nečistoću (veličina mlaznice 040) odlikuju minimalni interni gubici snage i maksimalna kvaliteta mlaza – a omogućuju do 50 posto veći učinak čišćenja i površinski učinak nego prethodni model. Zahvaljujući rotirajućem točkastom mlazu, kod radnog tlaka od maks. 180 bar/18 MPa i temperature vode do 60 °C uređaj postiže 10-struku snagu čišćenja u odnosu na uobičajene visokotlačne mlaznice. Osim toga, keramička mlaznica i keramički prsten ležaja osiguravaju maksimalnu trajnost.
Značajke i prednosti
Do 50 % veći učinak čišćenja i površinski učinak nego kod prethodnog modela
- Ogromna ušteda vremena.
Minimalni gubici snage i poboljšana kvaliteta mlaza
- Zbog većeg učinka čišćenja odstranjuje čak i tvrdokornu nečistoću.
Rotirajući točkasti mlaz rotirajuće mlaznice kombinira sve prednosti točkastog i plosnatog mlaza
- Velika snaga čišćenja uz istovremeno veliki površinski učinak.
Keramička mlaznica i keramički prsten ležaja
- Maksimalna trajnost.
Velika snaga čišćenja
- Brzo odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|maks. 180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Veličina mlaznice ( )
|40
|Veličina
|malo
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|90 x 57 x 57