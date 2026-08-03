Odstranjivač prljavštine, malo, 040

S rotirajućim točkastim mlazom za bolje čišćenje: novo Performance glodalo za nečistoću s veličinom mlaznice 040 postiže i do 50% veći učinak čišćenja i površinski učinak nego njegov prethodnik.

Novo Performance glodalo za nečistoću (veličina mlaznice 040) odlikuju minimalni interni gubici snage i maksimalna kvaliteta mlaza – a omogućuju do 50 posto veći učinak čišćenja i površinski učinak nego prethodni model. Zahvaljujući rotirajućem točkastom mlazu, kod radnog tlaka od maks. 180 bar/18 MPa i temperature vode do 60 °C uređaj postiže 10-struku snagu čišćenja u odnosu na uobičajene visokotlačne mlaznice. Osim toga, keramička mlaznica i keramički prsten ležaja osiguravaju maksimalnu trajnost.

Značajke i prednosti
Do 50 % veći učinak čišćenja i površinski učinak nego kod prethodnog modela
  • Ogromna ušteda vremena.
Minimalni gubici snage i poboljšana kvaliteta mlaza
  • Zbog većeg učinka čišćenja odstranjuje čak i tvrdokornu nečistoću.
Rotirajući točkasti mlaz rotirajuće mlaznice kombinira sve prednosti točkastog i plosnatog mlaza
  • Velika snaga čišćenja uz istovremeno veliki površinski učinak.
Keramička mlaznica i keramički prsten ležaja
  • Maksimalna trajnost.
Velika snaga čišćenja
  • Brzo odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. tlak (bar) 180
Tlak (bar) maks. 180
Temperatura (°C) maks. 60
Veličina mlaznice ( ) 40
Veličina malo
Priključni navoj EASY!Lock
Boja antracit
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 90 x 57 x 57
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Created with AI (artificial intelligence)

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