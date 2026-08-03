Novo Performance glodalo za nečistoću (veličina mlaznice 040) odlikuju minimalni interni gubici snage i maksimalna kvaliteta mlaza – a omogućuju do 50 posto veći učinak čišćenja i površinski učinak nego prethodni model. Zahvaljujući rotirajućem točkastom mlazu, kod radnog tlaka od maks. 180 bar/18 MPa i temperature vode do 60 °C uređaj postiže 10-struku snagu čišćenja u odnosu na uobičajene visokotlačne mlaznice. Osim toga, keramička mlaznica i keramički prsten ležaja osiguravaju maksimalnu trajnost.