Odstranjivač prljavštine, malo, 045
Do 50% veći učinak čišćenja i površinski učinak nego kod prethodnog modela: kod novog Performance glodala za nečistoću (veličina mlaznice 045) gubici snage svedeni su na minimum, a kvaliteta mlaza dovedena je do maksimuma.
Paket snage u jednoj maloj mlaznici: Performance glodalo za nečistoću (veličina mlaznice 045) postiže 10-struki učinak čišćenja u usporedbi s uobičajenim mlaznicama – zahvaljujući rotirajućem točkastom mlazu. A u usporedbi sa svojim prethodnikom, omogućuje do 50 posto veći učinak čišćenja i površinski učinak. S maksimalno 180 bar/18 MPa i temperaturom vode 60 °C uklanja čak i najtvrdokorniju nečistoću. A keramička mlaznica i keramički prsten ležaja omogućuju iznimnu dugotrajnost.
Značajke i prednosti
Do 50 % veći učinak čišćenja i površinski učinak nego kod prethodnog modela
- Ogromna ušteda vremena.
Minimalni gubici snage i poboljšana kvaliteta mlaza
- Zbog većeg učinka čišćenja odstranjuje čak i tvrdokornu nečistoću.
Rotirajući točkasti mlaz rotirajuće mlaznice kombinira sve prednosti točkastog i plosnatog mlaza
- Velika snaga čišćenja uz istovremeno veliki površinski učinak.
Keramička mlaznica i keramički prsten ležaja
- Maksimalna trajnost.
Velika snaga čišćenja
- Brzo odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|maks. 180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Veličina mlaznice ( )
|45
|Veličina
|malo
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|antracit
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3