Paket snage u jednoj maloj mlaznici: Performance glodalo za nečistoću (veličina mlaznice 045) postiže 10-struki učinak čišćenja u usporedbi s uobičajenim mlaznicama – zahvaljujući rotirajućem točkastom mlazu. A u usporedbi sa svojim prethodnikom, omogućuje do 50 posto veći učinak čišćenja i površinski učinak. S maksimalno 180 bar/18 MPa i temperaturom vode 60 °C uklanja čak i najtvrdokorniju nečistoću. A keramička mlaznica i keramički prsten ležaja omogućuju iznimnu dugotrajnost.