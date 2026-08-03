Odstranjivač prljavštine, veliko, 050
Glodalo za nečistoću - rotirajući točkasti mlaz - deseterostruki učinak čišćenja. Maksimalna trajnost zahvaljujući keramičkoj mlaznici/prstenu ležaja, maksimalno 300 bar/30 MPa, 85 °C
Visokotlačni čistač s rotirajućim točkastim mlazom omogućuje deseterostruko bolje rezultate čišćenja. Keramička mlaznica i klizni ležaj za dugi životni vijek. Maks. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Veličina mlaznice (mm)
|50
|Veličina
|veliko
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5