Savršeno za učinkovito čišćenje komponenti, kalupa za ubrizgavanje ili čak robotskih kosilica sa sustavima za pjeskarenje suhim ledom. Duga okrugla mlaznica izrađena od robusnog nehrđajućeg čelika i aluminija olakšava posebno abrazivne primjene i lako uklanja tešku prljavštinu i naslage uzrokovane uljima, mastima, mazivima ili čađom. Odgovarajući sustav brze izmjene osigurava jednostavno, brzo i udobno rukovanje mlaznicom.