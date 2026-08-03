Okrugla mlaznica za prskanje, duga, promjer 3 mm
Mlaznica okruglog mlaza velike snage za Kärcher sustave čišćenja suhim ledom. Za abrazivne primjene, kao što je uklanjanje tvrdokornih naslaga, boje, ulja ili čađe. Sa sustavom brze izmjene.
Savršeno za učinkovito čišćenje komponenti, kalupa za ubrizgavanje ili čak robotskih kosilica sa sustavima za pjeskarenje suhim ledom. Duga okrugla mlaznica izrađena od robusnog nehrđajućeg čelika i aluminija olakšava posebno abrazivne primjene i lako uklanja tešku prljavštinu i naslage uzrokovane uljima, mastima, mazivima ili čađom. Odgovarajući sustav brze izmjene osigurava jednostavno, brzo i udobno rukovanje mlaznicom.
Značajke i prednosti
Duga, abrazivna kontura mlaza
- Visoke performanse rezultiraju uklanjanjem i iznimno tvrdokornih naslaga bez napora.
- Vrlo niska potrošnja komprimiranog zraka i CO2.
Sustav brze zamjene
- Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Robustan, dugotrajan dizajn
- Visokokvalitetan dizajn izrađen od nehrđajućeg čelika i aluminija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
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Područja primjene
- Čišćenje lijevanih kalupa i ljevaoničkog alata
- Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
- Za skidanje boje sa dijelova stroja
- Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica