Robusne oštrice za trimer u praktičnom pakiranju od 10 komada precizno i čisto uklanjaju mahovinu, nekontrolirani rast i korov, čak i na dijelovima vrta koji su teško dostupni. Idealne su za korištenje sa svim 18 V i 36 V Kärcher baterijskim trimerima za travu. Dodatna prednost je ta što se oštrice za trimer mogu lako zamijeniti bez potrebe za alatom.