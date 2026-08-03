Oštrce za trimer

S robusnim oštricama za trimer možete ukloniti nekontrolirani rast čak i na teško dostupnim mjestima. Kompatibilno sa svim Kärcher Battery Power trimerima za travu od 18 V i 36 V.

Robusne oštrice za trimer u praktičnom pakiranju od 10 komada precizno i čisto uklanjaju mahovinu, nekontrolirani rast i korov, čak i na dijelovima vrta koji su teško dostupni. Idealne su za korištenje sa svim 18 V i 36 V Kärcher baterijskim trimerima za travu. Dodatna prednost je ta što se oštrice za trimer mogu lako zamijeniti bez potrebe za alatom.

Značajke i prednosti
Rezultat rezanja
  • Robusna oštrica za trimer može izuzetno učinkovito i čisto ukloniti čak i najtvrdokorniji nekontrolirani rast.
Fleksibilna uporaba
  • Oštrice za trimer bez napora dosežu dijelove vrta koji su teško dostupni.
Zamjena noža trimera bez alata
  • Sustav za brzo zamjenjivanje čini promjenu oštrice za trimer posebno jednostavnom.
Praktični multipak
  • 10 oštrica za trimer uključenih u isporuku osiguravaju dugotrajan rad pri punoj snazi.
Savršeno usklađen pribor
  • Kompatibilno sa svim 18 V i 36 V baterijskim trimerima za travu iz Kärchera.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj oštrica 2
širina košenja (cm) 23
Boja Žuta boja
Dimenzije (d × š × v) (mm) 70 x 40 x 4
Područja primjene
  • Travnjak
  • Rubovi travnjaka
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