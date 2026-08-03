Papirnate filter vrećice, 5 Komad(a), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Vrhunske papirnate filter vrećice, prikladne za Kärcher usisavače za suho pranje. Sadržaj: pakiranje od 10 komada.
Troslojne papirnate filtarske vrećice otporne na kidanje - BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M - prikladne su za sve varijante modela NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me kao i za uređaj NT 72/2 Eco Tc. Sadržaj: 5 komada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj (Komad(a))
|5
|Boja
|smeđa
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|340 x 260 x 35