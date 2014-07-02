Papirnate filter vrećice KFI 223
Dvoslojna papirnata filtarska vrećica s odličnim učinkom filtriranja. Osim toga, papirnate filter vrećice imaju veliku otpornost na kidanje i pouzdano zadržavaju prašinu. U opsegu isporuke nalazi se 5 vrećica.
Značajke i prednosti
2-slojni
- Čvrstoća na kidanje
- Odličan učinak filtriranja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|5
|Boja
|smeđa
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|240 x 120 x 7
Područja primjene
- Suha prljavština