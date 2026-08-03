Visokokvalitetno glačalo na paru atraktivnog žuto-crnog dizajna. Glačalo ima praktično dno od plemenitog čelika koje lako klizi pri glačanju te se može savršeno kombinirati s Kärcher parnim čistačima. Ravnomjerni tlak pare znatno olakšava glačanje – i štedi vrijeme i za 50 posto. Zahvaljujući vrhunskoj tehnici i besprijekornom dnu od plemenitog čelika za lagan hod moguće je brzo i sasvim jednostavno glačanje čak i teških materijala. Kärcher parno glačalo ima funkciju trajnog ispuštanja pare kao i ispuštanja pare u intervalima.