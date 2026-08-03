Parno glačalo I 6006 za SV
Visokokvalitetno glačalo na paru atraktivnog žuto-crnog dizajna. S praktičnim dnom od plemenitog čelika. Prikladno za priključenje na Kärcher parne usisavače.
Visokokvalitetno glačalo na paru atraktivnog žuto-crnog dizajna. Glačalo ima praktično dno od plemenitog čelika koje lako klizi pri glačanju te se može savršeno kombinirati s Kärcher parnim čistačima. Ravnomjerni tlak pare znatno olakšava glačanje – i štedi vrijeme i za 50 posto. Zahvaljujući vrhunskoj tehnici i besprijekornom dnu od plemenitog čelika za lagan hod moguće je brzo i sasvim jednostavno glačanje čak i teških materijala. Kärcher parno glačalo ima funkciju trajnog ispuštanja pare kao i ispuštanja pare u intervalima.
Značajke i prednosti
Rupice za izlaz pare raspoređene po cijeloj površini glačanja
- Ravnomjerno ispuštanje pare po cijeloj površini.
Mogućnost namještanja trajnog ispuštanja pare
- Kontinuirano izlaženje pare za lako i brzo glačanje velikih tekstila, kao npr. stolnjaka, posteljine itd.
Podnica glačala od nehrđajućeg čelika
- Lakše klizanje glačala.
Ravnomjerno ispuštanje pare
- 50% brže glačanje rublja.
Ispuštanje pare u intervalima
- Za ciljano ispuštanje pare.
Regulacija temperature
- Moguće glačanje različitih materijala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|1,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|259 x 121 x 125
Područja primjene
- Odjeća pogodna za glačanje