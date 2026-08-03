Parno glačalo I 6006 za SV

Visokokvalitetno glačalo na paru atraktivnog žuto-crnog dizajna. S praktičnim dnom od plemenitog čelika. Prikladno za priključenje na Kärcher parne usisavače.

Visokokvalitetno glačalo na paru atraktivnog žuto-crnog dizajna. Glačalo ima praktično dno od plemenitog čelika koje lako klizi pri glačanju te se može savršeno kombinirati s Kärcher parnim čistačima. Ravnomjerni tlak pare znatno olakšava glačanje – i štedi vrijeme i za 50 posto. Zahvaljujući vrhunskoj tehnici i besprijekornom dnu od plemenitog čelika za lagan hod moguće je brzo i sasvim jednostavno glačanje čak i teških materijala. Kärcher parno glačalo ima funkciju trajnog ispuštanja pare kao i ispuštanja pare u intervalima.

Značajke i prednosti
Rupice za izlaz pare raspoređene po cijeloj površini glačanja
  • Ravnomjerno ispuštanje pare po cijeloj površini.
Mogućnost namještanja trajnog ispuštanja pare
  • Kontinuirano izlaženje pare za lako i brzo glačanje velikih tekstila, kao npr. stolnjaka, posteljine itd.
Podnica glačala od nehrđajućeg čelika
  • Lakše klizanje glačala.
Ravnomjerno ispuštanje pare
  • 50% brže glačanje rublja.
Ispuštanje pare u intervalima
  • Za ciljano ispuštanje pare.
Regulacija temperature
  • Moguće glačanje različitih materijala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 1,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 259 x 121 x 125
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Odjeća pogodna za glačanje
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