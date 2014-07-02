PC 7.5, komplet za čišćenje cijevi, 7,5 m

Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 7,5 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.

Komplet za čišćenje cijevi za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a i za uklanjanje začepljenja. Četiri visokotlačna mlaza usmjerena prema natrag guraju crijevo kroz cijev i tako uklanjaju blokadu. Kontinuirana oznaka i prsten za označavanje označavaju napredovanje u cijevi. Fleksibilno kvalitetno crijevo dužine 7,5 m ojačano je tekstilnim pletivom te ima posebno kratku mlaznicu od mesinga za optimalnu pokretljivost unutar cijevi. Osim toga, crijevo ima i zaštitu od savijanja i priključak od mesinga - za posebno dug životni vijek. Prikladno za primjenu u kući i u vanjskom području sa svim Kärcher Consumer viskotlačnim čistačima klase K2 - K7.

Značajke i prednosti
Posebno kratka mlaznica od mesinga
  • Optimalna pokretljivost u cijevi
Crijevo s tekstilnim pletivom
  • Fleksibilno i dugovječno kvalitetno crijevo
Četiri visokotlačna mlaza usmjerena prema natrag
  • Učinkovito i brzo otapanje začepljenja u cijevi
Snažno čišćenje visokim tlakom
  • Učinkovito i brzo otapanje začepljenja u cijevi
Bajonetna spojnica
  • Posebno praktično za uporabu
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 7,5
Boja Crna
Težina (kg) 0,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 245 x 245 x 65

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).

Područja primjene
  • Cijevi
  • Odljevne cijevi
  • Odvodne cijevi
