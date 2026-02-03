Mlaznica za čišćenje cijevi za ekološki prihvatljivo čišćenje cijevi, odvodnih kanala i odvodnih cijevi. Vrlo učinkovito otpušta i uklanja začepljenja. Četiri mlaznice okrenute prema stražnjem dijelu osiguravaju snažan pogon i povlače crijevo kroz cijev. Oblik mlaznica optimiziran je kako bi se osiguralo da ne postoje ispupčenja na mjestu gdje se spajaju s visokotlačnim crijevom, čime se minimizira rizik od zapinjanja mlaznice u cijevi. Pogodno za montažu na setove za čišćenje cijevi PC 20, PC 15 i PC 7,5 te za korištenje sa svim Kärcher visokotlačnim čistačima klase K 2 do K 7.