Pipe cleaning nozzle

Mlaznica za čišćenje cijevi za čišćenje odvodnih kanala i odvodnih cijevi te za učinkovito uklanjanje začepljenja. S R1/8" priključkom za pričvršćivanje na crijevo za čišćenje cijevi.

Mlaznica za čišćenje cijevi za ekološki prihvatljivo čišćenje cijevi, odvodnih kanala i odvodnih cijevi. Vrlo učinkovito otpušta i uklanja začepljenja. Četiri mlaznice okrenute prema stražnjem dijelu osiguravaju snažan pogon i povlače crijevo kroz cijev. Oblik mlaznica optimiziran je kako bi se osiguralo da ne postoje ispupčenja na mjestu gdje se spajaju s visokotlačnim crijevom, čime se minimizira rizik od zapinjanja mlaznice u cijevi. Pogodno za montažu na setove za čišćenje cijevi PC 20, PC 15 i PC 7,5 te za korištenje sa svim Kärcher visokotlačnim čistačima klase K 2 do K 7.

Značajke i prednosti
Četiri visokotlačna mlaza usmjerena prema natrag
Četiri visokotlačna mlaza usmjerena prema natrag
Crijevo se automatski pomiče prema naprijed u cijevi pod tlakom vode
Optimizirani oblik mlaznice
Optimizirani oblik mlaznice
Spoj bez rubova smanjuje rizik da mlaznica zapne u cijevi
Snažno čišćenje visokim tlakom
Snažno čišćenje visokim tlakom
Snažno i učinkovito u otpuštanju blokada iz cijevi
Izrađeno od izdržljivog mesinga
  • Dugotrajnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dimenzije (d × š × v) (mm) 18 x 14 x 14
Područja primjene
  • Cijevi
  • Odljevne cijevi
  • Odvodne cijevi
