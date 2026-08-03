Pistol TR 155°C with package
Visokokvalitetni klasični pištolj za prskanje s robusnim ventilom. Prikladno i za Kärcher visokotlačne čistače s vrućom vodom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
Kompatibilni uređaji
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 6/15 G Entry Class *EU
- HD 6/15 M St
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/17 M St
- HD 7/18--4 Classic
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Entry Class *EU
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic